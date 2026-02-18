Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Недопуснатият до участие на Олимпиадата украинец получи 200 000 евро от милиардер

Недопуснатият до участие на Олимпиадата украинец получи 200 000 евро от милиардер

  • 18 фев 2026 | 13:27
  • 724
  • 0
Недопуснатият до участие на Олимпиадата украинец получи 200 000 евро от милиардер

Благотворителният фонд на Владислав Хераскевич получи голяма сума пари, след като украинският атлет беше отстранен от състезанието по скелетон на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина заради спор относно неговата каска.

Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти
Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти

„Тези пари са еквивалентни на олимпийската премия, която той и щабът му щяха да получат в случай на победа“, заяви украинският милиардер и бизнесмен Ринат Ахметов, който е собственик на футболен клуб Шахтьор Донецк.

"Срамен момент": В Украйна възмутени на дисквалифицинария олимпиец
"Срамен момент": В Украйна възмутени на дисквалифицинария олимпиец

Според изявлението, еквивалентът на малко под 200 000 евро е бил преведен на благотворителния фонд на Хераскевич.

„На Влад Гераскевич му беше отнета възможността да се състезава за победа на Олимпийските игри, но въпреки това той се завръща в Украйна като истински победител“, добави Ахметов.

Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия
Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

Информационна агенция Интерфакс съобщи, че пет други компании също са направили дарения на обща стойност около 60 000 евро. Парите са предназначени да помогнат на Хераскевич да продължи спортната си кариера и ангажимента си към Украйна.

Хераскевич беше дисквалифициран малко преди началото на надпреварата по скелетон в Италия, след като настоя да се състезава с каска, забранена от Международния олимпийски комитет (МОК).

Каската беше с изображения на повече от 20 спортисти, загинали във войната на Русия в Украйна.

Арбитражният съд в Лозана отхвърли жалбата на Хераскевич
Арбитражният съд в Лозана отхвърли жалбата на Хераскевич

В ускорена процедура Спортният арбитражен съд (CAS) потвърди наказанието. Съгласно Олимпийската харта, на спортистите е забранено да правят политически изявления по време на състезание.

Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК
Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК

Хераскевич твърди, че жестът е по-скоро възпоменание, отколкото политическо изявление - нещо, което според него на други спортисти е било позволено да правят.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 7223
  • 0
Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 24875
  • 5
Швеция е последният четвъртфиналист на хокейния турнир при мъжете на Олимпийските игри

Швеция е последният четвъртфиналист на хокейния турнир при мъжете на Олимпийските игри

  • 18 фев 2026 | 01:54
  • 2895
  • 0
Норвегия не дава шанс на преследвачите в класирането по медали

Норвегия не дава шанс на преследвачите в класирането по медали

  • 18 фев 2026 | 00:28
  • 3372
  • 0
Троен триумф за Германия при двойките бобслей за мъже

Троен триумф за Германия при двойките бобслей за мъже

  • 17 фев 2026 | 23:38
  • 1648
  • 1
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: шест комплекта медали намериха своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: шест комплекта медали намериха своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 23:11
  • 28809
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 46502
  • 138
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 13130
  • 9
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 22003
  • 23
Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 24875
  • 5
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 11511
  • 22
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 7223
  • 0