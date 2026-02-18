Недопуснатият до участие на Олимпиадата украинец получи 200 000 евро от милиардер

Благотворителният фонд на Владислав Хераскевич получи голяма сума пари, след като украинският атлет беше отстранен от състезанието по скелетон на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина заради спор относно неговата каска.

„Тези пари са еквивалентни на олимпийската премия, която той и щабът му щяха да получат в случай на победа“, заяви украинският милиардер и бизнесмен Ринат Ахметов, който е собственик на футболен клуб Шахтьор Донецк.

Според изявлението, еквивалентът на малко под 200 000 евро е бил преведен на благотворителния фонд на Хераскевич.

„На Влад Гераскевич му беше отнета възможността да се състезава за победа на Олимпийските игри, но въпреки това той се завръща в Украйна като истински победител“, добави Ахметов.

Информационна агенция Интерфакс съобщи, че пет други компании също са направили дарения на обща стойност около 60 000 евро. Парите са предназначени да помогнат на Хераскевич да продължи спортната си кариера и ангажимента си към Украйна.

Хераскевич беше дисквалифициран малко преди началото на надпреварата по скелетон в Италия, след като настоя да се състезава с каска, забранена от Международния олимпийски комитет (МОК).

Каската беше с изображения на повече от 20 спортисти, загинали във войната на Русия в Украйна.

В ускорена процедура Спортният арбитражен съд (CAS) потвърди наказанието. Съгласно Олимпийската харта, на спортистите е забранено да правят политически изявления по време на състезание.

Хераскевич твърди, че жестът е по-скоро възпоменание, отколкото политическо изявление - нещо, което според него на други спортисти е било позволено да правят.