Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. "Срамен момент": В Украйна възмутени на дисквалифицинарния олимпиец

"Срамен момент": В Украйна възмутени на дисквалифицинарния олимпиец

  • 12 фев 2026 | 13:25
  • 572
  • 0
"Срамен момент": В Украйна възмутени на дисквалифицинарния олимпиец

Украинският външен министър Андрий Сибига смята решението на Международния олимпийски комитет (МОК) да дисквалифицира състезателя в скелетона Владислав Хераскевич за „срамен момент“.

Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти
Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти

По-рано днес стана ясно, че украинецът е отстранен от участие в Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина заради каската си с изображения на спортисти, които са негови сънародници, които са били убити от руската армия по време на войната в Украйна.

„МОК навреди не на украинския спортист, а на своята собствена репутация. Бъдещите поколения ще се обръщат към това като срамен момент. Той просто искаше да почете спортисти, които са били убити във войната. Няма нищо грешно в това спрямо никакви правила или етични норми“, написа Сибига в профила си в социалната мрежа X, цитиран от агенция Reuters.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Гийом Гизерон в шок след спечелването на втората си олимпийска титла с нова партньорка

Гийом Гизерон в шок след спечелването на втората си олимпийска титла с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 08:46
  • 2382
  • 0
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 6564
  • 1
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 8204
  • 1
Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

  • 12 фев 2026 | 01:57
  • 2880
  • 0
Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 01:03
  • 2430
  • 0
Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

  • 12 фев 2026 | 00:48
  • 3224
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11803
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10317
  • 53
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 8204
  • 1
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 6564
  • 1
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11794
  • 4
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12608
  • 32