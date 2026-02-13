Арбитражният съд в Лозана отхвърли жалбата на Хераскевич

Спортният арбитражен съд (CAS) отхвърли жалбата на украинеца Владислав Хераскевич срещу изключването му от състезанието по скелетон на Зимните олимпийски игри през 2026 година, съобщи пресслужабата на съда в Лозана.
Състезателят беше отстранен за нарушаване на олимпийската харта на Международния олимпийски комитет (МОК) по спор относно каска, която той искаше да носи в събитието в чест на спортистите, загинали във войната с Русия.
Хераскевич продължава да тренира с каска, показваща лицата на 20 убити от Русия спортисти
Съдът заяви в изявление след спешно заседание, че „макар и напълно да симпатизира на Хераскевич, това решение е обвързано с правилата в насоките за изразяване на мнение на спортистите на МОК“.
Хераскевич твърди, че „изключването не е базирано на никакви технически нарушения и му причинява непоправими спортни вреди“.
Снимки: Imago