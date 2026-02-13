Арбитражният съд в Лозана отхвърли жалбата на Хераскевич

Спортният арбитражен съд (CAS) отхвърли жалбата на украинеца Владислав Хераскевич срещу изключването му от състезанието по скелетон на Зимните олимпийски игри през 2026 година, съобщи пресслужабата на съда в Лозана.

Състезателят беше отстранен за нарушаване на олимпийската харта на Международния олимпийски комитет (МОК) по спор относно каска, която той искаше да носи в събитието в чест на спортистите, загинали във войната с Русия.

🇺🇦🎿 The Ukrainian athlete spoke to journalists on the eve of the hearing of his case in the Court of Arbitration for Sport.



Ukrainian skeletonist Vladyslav Heraskevich

I couldn't physically violate the IOC rule, because I was disqualified before the start of the competition,. pic.twitter.com/nMBL6l2YIB — Tracey SBUFella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) February 13, 2026

Хераскевич продължава да тренира с каска, показваща лицата на 20 убити от Русия спортисти

Съдът заяви в изявление след спешно заседание, че „макар и напълно да симпатизира на Хераскевич, това решение е обвързано с правилата в насоките за изразяване на мнение на спортистите на МОК“.

Хераскевич твърди, че „изключването не е базирано на никакви технически нарушения и му причинява непоправими спортни вреди“.

Danish skeleton racer Rasmus Vestergaard Johansen: “Heraskevich tried to make a small gesture and represent young people who died too early, without even commenting on politics.”



🇺🇦🤝🇩🇰 pic.twitter.com/j0fS0TkvJr — Stanislav Oroshkevych (@oroshkevych_s) February 12, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago