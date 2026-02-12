Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

Украинският президент Володимир Зеленски изрази позицията си по повод един от скандалите на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026. Както е известно, украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич е отстранен от участие от МОК. Причината е, че той не е искал да смени шлема си, на който са изобразени лицата на спортисти, загинали във войната с Русия.

"Спортът не бива да означава амнезия, а олимпийското движение трябва да помага за спирането на войните, а не да играе в полза на агресорите", написа Зеленски в Х.

"За съжаление, решението на Международния олимпийски комитет да дисквалифицира украинския състезател по скелетон Владислав Хераскевич говори за друго. Това със сигурност няма нищо общо с принципите на олимпизма, които се основават на справедливост и подкрепа за мира.

Благодаря на нашия спортист за ясната му позиция. Каската му, носеща портретите на загинали украински спортисти, е символ на чест и памет. Тя напомня на целия свят какво представлява руската агресия и каква е цената на борбата за независимост. И в това не е нарушено нито едно правило.

Именно Русия постоянно нарушава олимпийските принципи, използвайки периода на Олимпийските игри, за да води война. През 2008 г. това беше войната срещу Грузия; през 2014 г. – окупацията на Крим; през 2022 г. – пълномащабното нахлуване в Украйна. А сега, през 2026 г., въпреки многократните призиви за прекратяване на огъня по време на Зимните олимпийски игри, Русия демонстрира пълно пренебрежение, като засилва ракетните и дронови удари срещу нашата енергийна инфраструктура и нашия народ.

От началото на пълномащабната инвазия 660 украински спортисти и треньори са били убити от Русия. Стотици наши атлети никога повече няма да могат да участват на Олимпийските игри или в каквито и да било международни състезания. И въпреки това в момента 13 руснаци се състезават в Италия на Олимпиадата. Те участват под „неутрален“ флаг, докато в реалния живот публично подкрепят руската агресия срещу Украйна и окупацията на нашите територии. Именно те заслужават дисквалификация.

Гордеем се с Владислав и с това, което той направи. Смелостта струва повече от всеки медал", написа Зеленски в Х.