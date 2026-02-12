Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти

Украинският състезател в скелетона Владислав Хераскевич беше отстранен от участие в Зимните игри в Милано-Кортина заради изображения на каската му, съобщиха от Международния олимпийски комитет (МОК).

Хераскевич искаше да носи специално изрисувана каска, с която отдава почит на украински спортисти, убити от руската армия по време на войната в Украйна. МОК не допуска каквито и да било политически изявления на местата, където се провеждат състезанията.

BREAKING



Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych has been disqualified from Milano Cortina 2026 after refusing to remove his “helmet of remembrance.”



The IOC says he violated athlete expression rules and has withdrawn his accreditation. This is what he had to say 📽️ pic.twitter.com/XbHTAfheXi — DW Sports (@dw_sports) February 12, 2026

Организаторите на Олимпийските игри предложиха на украинеца да носи черна лента, но той отказа.

„След като му беше дадена последна възможност, състезателят по скелетон Владислав Хераскевич от Украйна няма да има право да участва в старта си на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 тази сутрин. Решението последва неговия отказ да се съобрази с изискванията на МОК относно изразяването на спортистите. То беше взето от журито на Международната федерация по бобслей и тобоган (IBSF) и е основано на факта, че каската, която той смяташе да носи, не съответства на правилата“, написаха от МОК в кратко изявление.