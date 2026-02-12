Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти

Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти

  • 12 фев 2026 | 11:49
  • 3265
  • 1
Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти

Украинският състезател в скелетона Владислав Хераскевич беше отстранен от участие в Зимните игри в Милано-Кортина заради изображения на каската му, съобщиха от Международния олимпийски комитет (МОК).

Хераскевич продължава да тренира с каска, показваща лицата на 20 убити от Русия спортисти
Хераскевич продължава да тренира с каска, показваща лицата на 20 убити от Русия спортисти

Хераскевич искаше да носи специално изрисувана каска, с която отдава почит на украински спортисти, убити от руската армия по време на войната в Украйна. МОК не допуска каквито и да било политически изявления на местата, където се провеждат състезанията.

Организаторите на Олимпийските игри предложиха на украинеца да носи черна лента, но той отказа.

МОК забрани на украинец да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти
МОК забрани на украинец да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти

„След като му беше дадена последна възможност, състезателят по скелетон Владислав Хераскевич от Украйна няма да има право да участва в старта си на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 тази сутрин. Решението последва неговия отказ да се съобрази с изискванията на МОК относно изразяването на спортистите. То беше взето от журито на Международната федерация по бобслей и тобоган (IBSF) и е основано на факта, че каската, която той смяташе да носи, не съответства на правилата“, написаха от МОК в кратко изявление.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Гийом Гизерон в шок след спечелването на втората си олимпийска титла с нова партньорка

Гийом Гизерон в шок след спечелването на втората си олимпийска титла с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 08:46
  • 2027
  • 0
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 4631
  • 1
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 6804
  • 0
Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

Швеция започна олимпийския турнир по хокей на лед в Милано с трудна победа над домакина Италия

  • 12 фев 2026 | 01:57
  • 2741
  • 0
Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

Гийом Сизерон защити титлата си при танцовите двойки, но с нова партньорка

  • 12 фев 2026 | 01:03
  • 2217
  • 0
Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

  • 12 фев 2026 | 00:48
  • 3049
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 9570
  • 52
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 8380
  • 36
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 6804
  • 0
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 4631
  • 1
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 8738
  • 4
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 9368
  • 27