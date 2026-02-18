Косич след жребия: На този етап няма значение кой е нашият противник

Популярни
  • 18 фев 2026 | 13:27
Старши треньорът Душан Косич сподели своето мнение след жребия за 1/2-финалите за Купата на България. Съперник на Локомотив ще бъде Арда (Кърджали). Крайният изход се решава в две срещи, като "черно-белите" ще бъдат гости в първата.

Ето какво заяви Косич:

"На този етап няма значение кой ни е противник, ние ще подходим с уважение.

Ще се съсредоточим върху себе си и върху нашата игра. Ще направим всичко възможно да представим Локомотив със страст, ще разчитаме и на локомотивския дух.

Целта ни е да дадем всичко от себе си и да накараме феновете ни да се гордеят. Това е стандартът в този клуб! Tова е нещото, което отстояваме всеки път, когато стъпим на терена!"

Двубоите от 1/2-финалите ще се изиграят през месец април, като точните дати и часове ще бъдат обявени допълнително.

