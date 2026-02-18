Популярни
Очаквайте в 12:30 на живо: кой срещу кого в полуфиналите за Купата
  Димитър Илиев: Не мога да нарека "терен" това, на което тренираме

Димитър Илиев: Не мога да нарека "терен" това, на което тренираме

  • 18 фев 2026 | 10:41
  • 1112
  • 0
Димитър Илиев: Не мога да нарека "терен" това, на което тренираме

Капитанът, лидер и легенда на Локомотив Пловдив - Димитър Илиев, се изказа доста критично относно състоянието на терените на "Лаута". Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година бе гост в подкаста "FootballStorycast", където коментира най-различни теми, свързани с родния футбол. Ето какво каза Димитър Илиев пред журналиста на Sportal.bg Илия Иванов.

"Най-важното нещо е футболистите да играят на хубав терен. И не само терените, на които се играят мачове, а и тренировъчните, защото там е още по-плачевно положението в повечето клубове. Това е първото нещо, в което трябва да се инвестира, за да търсим начин да се вдигне нивото на футбола ни", заяви Димитър Илиев.

"В момента нашият тренировъчен терен - Кошарата, е в плачевно състояние. Даже не мога да го нарека терен. А пък изкуственият терен – дори няма да си пусна децата да ритат там", допълни още капитанът на Локомотив Пловдив.

