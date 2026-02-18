Треньорът на Аталанта: Както те ни вкараха два гола у дома, така и ние можем да го направим на наш терен

Наставникът на Аталанта Рафаеле Паладино изрази разочарованието си от играта на своя тим при загубата с 0:2 в гостуването на Борусия (Дортмунд) от плейофите на Шампионската лига. Въпреки това той изрази убеденост, че бергамаските могат да направят обрат в общия резултат на свой терен.

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

“Жалко, че започнахме мача с изоставане. Те са добър тим с толкова много индивидуални играчи. Мисля, че през първото полувреме не бяхме добре технически, нито организирани. През втората част играхме по-добре. Имах усещането, че можехме да направим повече в атака, но ни липсваше нещо във финалните метри. Но както те ни вкараха два гола у дома, така и ние можем да отбележим два на наш терен. Вярваме в това. Техните нападатели са силни и имат страхотни технически и физически качества. Бях впечатлен и от техните халфове. Има мачове, които ни помагат да ги разучем и да разберем нашите силни страни. Най-вече през първото полувреме бяхме бавни в нашето изграждане на играта, като трябваше да приложим по-голям натиск, а също така не атакувахме бековете им достатъчно.

Raffaele Palladino maintains Atalanta can turn the Champions League play-off around with Borussia Dortmund, as it’s ‘only the first half,’ and reveals the cause of tension with Nico Kovac.#Atalanta #BVB #calcio #BVBAtalanta #BVBATA #UCL pic.twitter.com/cDN2aRl5Ce — Football Italia (@footballitalia) February 17, 2026

Целта ни е да направим обрат и ще се опитаме да го постигнем с всички сили. Убеден съм, че стадионът ни ще бъде като врящ котел. Разочарован съм от резултата, но не гледам числата. Те бяха доста ефективни. Ние обаче трябва да бъдем позитивни. Мечтата ни е да продължим напред, въпреки че имаме доста млади играчи. Например за Лоренцо Бернаскони това беше първи мач на толкова голям стадион. Защо накрая не се здрависах с Нико Ковач? Не ми харесват протестите, а те се оплакваха от всяко нещо край тъчлинията. Опитвам се да оставям съдиите да си вършат работата, за добро или лошо, така че просто му казах, че трябва да остави реферите намира”, коментира Паладино след мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages