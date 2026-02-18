Популярни
Бивш нападател на Манчестър Юнайтед ще продължи кариерата си в Бразилия

  • 18 фев 2026 | 11:54
Бившият футболист на Манчестър Юнайтед Джеси Лингард ще продължи кариерата си в бразилското първенство, след като е постигнал споразумение със скромния клуб Ремо, съобщават медиите в Англия и Бразилия. 33-годишният Лингард е без отбор от началото на ноември, когато приключиха отношенията му с ФК Сеул от първенството на Република Корея и ще подпише в Бразилия като свободен агент. За Лингард е имало вариант да продължи кариерата си в Актобе (Казахстан), където треньор е българина Николай Костов, но двете страни са се разминали във финансовите очаквания.

През последната календарна година 2025-а Лингард записа 41 мача за ФК Сеул във всички турнири, в които вкара 13 гола и подаде за още седем. Само в Азиатската Шампионска лига има 6 мача, 3 гола и 3 голови подавания. Играещ като крило или атакуващ халф зад централния нападател, Лингард има 232 мача с 35 гола за Манчестър Юнайтед, където е записал най-дълъг престой. За националния отбор на Ангрия е записал 32 мача в рамките на пет години, играл е на Световното първенство през 2018-а година. Новият му отбор Ремо е от град Белем, щата Пара, а преди две години се подвизаваше в третото ниво на бразилския футбол. През миналата година обаче завърши трети в Серия Б и влезе в елита. След началото на новия сезон имат две точки от три мача и са 16-и в класирането.

