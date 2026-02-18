Защо Кадилак не копира модела на Хаас в работата с Ферари

Кадилак е първият изцяло нов отбора, който влиза във Формула 1 от Хаас през 2016 година и подобно на него също избра да си партнира с Ферари за дебюта си в световния шампионат.

Двата американски отбора обаче си партнират по различен начин със Скудерията, тъй като Хаас купува възможно най-много компоненти от Черните кончета. В същото време Кадилак използва само задвижващата система и скоростната кутия на Ферари, но не и други компоненти като окачване и кормилна система.

В Кадилак са използвали "фалшиви" гуми в началото на тестовете си във въздушния тунел

„Това, което ние правим различно спрямо последния нов отбор, който влезе, е, че ние вярваме повече в това, че трябва да сме господари на собствената си съдба – обясни инженерният консултант на Кадилак Пат Симъндс. – Ние сме заводски отбор, поне в бъдеще ще бъдем.



„Така че, когато видите нашата кола, ще видите, че ние не купихме всички компоненти, които можехме. Ние решихме да вземем само двигателя и скоростната кутия, но не и цялата задница, както други го правят. Преценихме, че е по-добре сами да направим окачването ни.



„Така че, въпреки че все още има много елементи, които могат да се закупят, ние решихме да не правим това, защото, както вече казах, ние искаме да контролираме нашата съдба. Много е важно да разбереш философията зад твоя дизайн, ако искаш да прогресираш. Трудно е да прогресираш с чужда философия, освен, ако не разбереш всичките ѝ нюанси“, добави още Симъндс.

Снимки: Gettyimages