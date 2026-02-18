Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:30 на живо: кой срещу кого в полуфиналите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо Кадилак не копира модела на Хаас в работата с Ферари

Защо Кадилак не копира модела на Хаас в работата с Ферари

  • 18 фев 2026 | 11:23
  • 158
  • 0

Кадилак е първият изцяло нов отбора, който влиза във Формула 1 от Хаас през 2016 година и подобно на него също избра да си партнира с Ферари за дебюта си в световния шампионат.

Двата американски отбора обаче си партнират по различен начин със Скудерията, тъй като Хаас купува възможно най-много компоненти от Черните кончета. В същото време Кадилак използва само задвижващата система и скоростната кутия на Ферари, но не и други компоненти като окачване и кормилна система.

В Кадилак са използвали "фалшиви" гуми в началото на тестовете си във въздушния тунел
В Кадилак са използвали "фалшиви" гуми в началото на тестовете си във въздушния тунел

„Това, което ние правим различно спрямо последния нов отбор, който влезе, е, че ние вярваме повече в това, че трябва да сме господари на собствената си съдба – обясни инженерният консултант на Кадилак Пат Симъндс. – Ние сме заводски отбор, поне в бъдеще ще бъдем.

„Така че, когато видите нашата кола, ще видите, че ние не купихме всички компоненти, които можехме. Ние решихме да вземем само двигателя и скоростната кутия, но не и цялата задница, както други го правят. Преценихме, че е по-добре сами да направим окачването ни.

„Така че, въпреки че все още има много елементи, които могат да се закупят, ние решихме да не правим това, защото, както вече казах, ние искаме да контролираме нашата съдба. Много е важно да разбереш философията зад твоя дизайн, ако искаш да прогресираш. Трудно е да прогресираш с чужда философия, освен, ако не разбереш всичките ѝ нюанси“, добави още Симъндс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Червеният флаг попречи на Никола Цолов да оглави класирането в Барселона

Червеният флаг попречи на Никола Цолов да оглави класирането в Барселона

  • 17 фев 2026 | 18:12
  • 15748
  • 7
Алпин обяви как ще използва Гасли и Колапинто тази седмица

Алпин обяви как ще използва Гасли и Колапинто тази седмица

  • 17 фев 2026 | 15:32
  • 648
  • 1
Траекторията на развитие на Хюндай не е никак обнадеждаваща

Траекторията на развитие на Хюндай не е никак обнадеждаваща

  • 17 фев 2026 | 14:46
  • 662
  • 0
Тойота направи нещо, което бяхме виждали само от Ауди в WRC

Тойота направи нещо, което бяхме виждали само от Ауди в WRC

  • 17 фев 2026 | 13:32
  • 943
  • 0
Перфектни условия очакват отборите за втория тест в Бахрейн

Перфектни условия очакват отборите за втория тест в Бахрейн

  • 17 фев 2026 | 13:16
  • 1090
  • 0
Никола Цолов стартира тестовете в Барселона с 4-то време

Никола Цолов стартира тестовете в Барселона с 4-то време

  • 17 фев 2026 | 13:04
  • 4949
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за полуфиналите за Купата на България - очаквайте на живо!

Жребият за полуфиналите за Купата на България - очаквайте на живо!

  • 18 фев 2026 | 10:32
  • 6603
  • 9
ЦСКА 1948 даде 300 билета на Левски, очаква се да свършат за минути, ето кога и къде ще се продават

ЦСКА 1948 даде 300 билета на Левски, очаква се да свършат за минути, ето кога и къде ще се продават

  • 18 фев 2026 | 11:28
  • 911
  • 0
На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 13882
  • 4
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 4222
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 4882
  • 5
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 57952
  • 227