Пропадна контрола на Олимпик (Варна)

Олимпик (Варна) и Спартак II (Плевен) няма да играят приятелска среща. Причината – лошите атмосферни условия. Контролата беше планирана за днес от 11:00 часа на Национална спортна база „Спортпалас“ в курортен комплекс Златни пясъци. Така варненския тим приключи подготовката си с по две победи и загуби в спаринги.

Олимпик влиза в пролетния полусезон на Североизточната Трета лига с домакински двубой срещу Черноломец (Попово). Мачът е от 18-ия кръг на първенството и ще се проведе на 21 февруари, събота от 15:00 часа.