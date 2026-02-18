Популярни
Пропадна контрола на Олимпик (Варна)

  • 18 фев 2026 | 10:59
  • 253
  • 0
Пропадна контрола на Олимпик (Варна)

Олимпик (Варна) и Спартак II (Плевен) няма да играят приятелска среща. Причината – лошите атмосферни условия. Контролата беше планирана за днес от 11:00 часа на Национална спортна база „Спортпалас“ в курортен комплекс Златни пясъци. Така варненския тим приключи подготовката си с по две победи и загуби в спаринги.

Олимпик влиза в пролетния полусезон на Североизточната Трета лига с домакински двубой срещу Черноломец (Попово). Мачът е от 18-ия кръг на първенството и ще се проведе на 21 февруари, събота от 15:00 часа.

