  3. Една доживотна привилегия, която всеки шампион във Формула 1 получава

  • 18 фев 2026 | 10:58
  • 377
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън разкри една доживотна привилегия, която всеки световен шампион получава, след като спечели титлата при пилотите.

Британецът говори пред Sky Sports F1, където дискутира различни теми, свързани със световния шампионат и живота на един световен шампион. Едно от нещата, за които той беше попитан, беше дали шампионите получават някакви привилегии в падока на Формула 1, а Бътън обясни, че има една такава привилегия.

„Да. Аз имам доживотен червен пропуска, което е страхотно. Червеният пропуска практически ти дава пълен достъп из падока. Аз мога да ходя на стартовата решетка, пит лейна, прес центъра и прочие. Трябва да си спечелил световната титла, за да имаш такъв доживотен пропуска, което е доста яко“, заяви Бътън.

