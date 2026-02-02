Популярни
Дженсън Бътън сменя Уилямс с Астън Мартин

  • 2 фев 2026 | 17:20
  • 532
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън се присъединява към отбора на Астън Мартин в ролята на посланик, след като през последните години британецът заемаше същата позиция в екипа на Уилямс.

Бътън се състезава като титуляр във Формула 1 от 2000 до 2016, а неговото последно участие дойде в Гран При на Монако през 2017, когато той замени Фернандо Алонсо в отбора на Макларън, за да може испанецът да стартира в „Инди 500“. Във Формула 1 Бътън има общо 306 старта за Уилямс, Бенетон, Рено, БАР, Хонда, БраунГП и Макларън, в които спечели 15 победи и записа общо 50 подиума.

След края на кариерата си във Формула 1 британецът се насочи към надпреварите за издръжливост, в които записа някои успехи, включително и титлата в японския Супер GT шампионат през 2018 година. Бътън сложи край на своята състезателна кариера в края на 2025 година, след като през последните два сезона беше титуляр в тима на Джота в Световния шампионат за издръжливост.

„Да се присъединя към Астън Мартин в такова време на трансформация в отбора и спорта като цяло, че вълнуващо за мен. Новото заводско партньорство с Хонда ме привлече и нямам търпение да помогна на отбора с моите години опит в ролята ми на посланик. Сезон 2026 ще бъде вълнуващ и за мен е истинска възможност да съм част от такъв амбициозен отбор. Нямам търпение за Мелбърн“, заяви Бътън.

Снимки: Aston Martin Aramco F1 Team

