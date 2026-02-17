Популярни
Локо (Пд) с големи планове за юбилея

  • 17 фев 2026 | 15:22
В Локомотив Пловдив подготвят грандиозни празненства по повод 100-годишнината от основаването на клуба. Вековният юбилей на "черно-белите" е на 25 юли, а кулминацията предстои в началото на септември. За тогава е планиран голям шоумач със световни футболни знаменитости, съобщи "Тема Спорт". "Смърфовете" са решили въпросният двубой да е в началото на септември, за да може евентуално стадион "Локомотив" да е изцяло завършен. Строителните дейности по централната трибуна вървят с бързи темпове и надеждата е до края на лятото тя да е готова.

Идеята на организаторите от Фондация "100 години Локомотив Пловдив" е един срещу друг в началото на септември да се изправят отбор на легендите на клуба срещу такъв с родни и световни величия. За целта вече са проведени разговори с подобен ранг футболисти, каквито у нас идваха за шоумачове на Христо Стоичков, Димитър Бербатов и Стилиян Петров в последните години.

До момента за целта са събрани 250 хиляди лева (над 125 хиляди евро), като 150 от тях са дарени от легендата Мартин Камбуров. Той за пореден път е демонстрирал голямото си "черно-бяло" сърце.

За 90-годишнината си, в началото на септември 2016-а, Локомотив Пловдив игра мач със словашкия Спартак Миява, а по повод 85 години от създаването си проведе среща със сръбския гранд Цървена звезда. Сега организаторите са преценили да не е двубой с актуален тим, а с големи български и световни легенди.

