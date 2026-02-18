Популярни
Спартак (Варна) чака завръщането на капитана си

  • 18 фев 2026 | 10:03
  • 827
  • 0

Един от най-опитните играчи на Спартак (Варна) Деян Лозев все още лекува контузия в лицевата област, получена след неприятния сблъсък в приятелската среща от зимната подготовка срещу Ботев (Пловдив). От днес обаче опитният бранител се включва в тренировките на отбора. Очакванията са той да се завърне на терена след три седмици, за  да помогне на отбора в борбата за оцеляване.

Спартак (Варна) се отказа от бивш халф на Локо (Пд) и Славия
Спартак (Варна) се отказа от бивш халф на Локо (Пд) и Славия

Капитанът на варненци се превърна в основна фигура за отбора с лидерските си качества на терена. Другият десен бранител Илкер Будинов също е контузен от края на миналия полусезон и все още се възстановява. На поста десен защитник ще играе младият Мартин Георгиев, който е преотстъпен до края на полусезона от Ботев (Пловдив). Наказанието му от една среща изтече и той ще бъде на разположение на треньорския щаб на "соколите" за предстоящия двубой срещу Локомотив в Пловдив .

