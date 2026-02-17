Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Константин Василев: Като цяло разочароваща олимпиада

Константин Василев: Като цяло разочароваща олимпиада

  • 17 фев 2026 | 17:09
  • 467
  • 0

Константин Василев се представи на ниво и беше безгрешен на своя трети пост в мъжката щафета по биатлон, с което спомогна за второто най-добро класиране в историята на българския мъжки квартет. Константин обаче определи цялостното си участие на Олимпийските игри в Милано - Кортина като "разочароващо".

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

"По-добре от предишните стартове в стрелбата", каза Василев пред българските журналисти в Антхолц-Антерселва. "Бягането – не съм напълно сигурен, но се чувствах добре, така че като цяло – нормално.

Като цяло Олимпиадата бих я определил като разочароваща, ако трябва да го кажа с една дума. Очаквах повече от себе си и според мен бях подготвен за повече. С тази стрелба не се получи, определено не се получи, и честно казано нямам обяснение защо.

Благой Тодев: Исторически мъжете в биатлона винаги сме били зле
Благой Тодев: Исторически мъжете в биатлона винаги сме били зле

Надявам се занапред нещата да се оправят. С оглед на беговите ми резултати до момента бих казал, че класиране в топ 30 беше напълно възможно, а топ 50 – със сигурност", обобщи Василев.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ е фаворит срещу Канада в седмия им олимпийски финал при жените

САЩ е фаворит срещу Канада в седмия им олимпийски финал при жените

  • 17 фев 2026 | 15:32
  • 479
  • 0
Българско участие в отборния спринт на ски бягането

Българско участие в отборния спринт на ски бягането

  • 17 фев 2026 | 15:24
  • 638
  • 0
Милена Тодорова: Оставих цялото си сърце в състезанието

Милена Тодорова: Оставих цялото си сърце в състезанието

  • 17 фев 2026 | 15:09
  • 3724
  • 0
Пресен сняг и лека мъгла за щафетите в биатлона

Пресен сняг и лека мъгла за щафетите в биатлона

  • 17 фев 2026 | 14:43
  • 486
  • 0
Отложиха женския финал в слоупстайла

Отложиха женския финал в слоупстайла

  • 17 фев 2026 | 13:38
  • 769
  • 0
Франция отстрани от Олимпиадата побойника Пиер Кринон

Франция отстрани от Олимпиадата побойника Пиер Кринон

  • 17 фев 2026 | 13:32
  • 1028
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 18550
  • 28
БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 7766
  • 3
Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 9571
  • 22
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 11809
  • 12
Етър 1:1 Фратрия, червен картон за гостите

Етър 1:1 Фратрия, червен картон за гостите

  • 17 фев 2026 | 18:20
  • 3173
  • 0
Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 20319
  • 26