Константин Василев: Като цяло разочароваща олимпиада

Константин Василев се представи на ниво и беше безгрешен на своя трети пост в мъжката щафета по биатлон, с което спомогна за второто най-добро класиране в историята на българския мъжки квартет. Константин обаче определи цялостното си участие на Олимпийските игри в Милано - Кортина като "разочароващо".

"По-добре от предишните стартове в стрелбата", каза Василев пред българските журналисти в Антхолц-Антерселва. "Бягането – не съм напълно сигурен, но се чувствах добре, така че като цяло – нормално.

Като цяло Олимпиадата бих я определил като разочароваща, ако трябва да го кажа с една дума. Очаквах повече от себе си и според мен бях подготвен за повече. С тази стрелба не се получи, определено не се получи, и честно казано нямам обяснение защо.

Надявам се занапред нещата да се оправят. С оглед на беговите ми резултати до момента бих казал, че класиране в топ 30 беше напълно възможно, а топ 50 – със сигурност", обобщи Василев.