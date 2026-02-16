Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели обяви с какви гуми ще разполага всеки отбор по време на предстоящия втори тридневен тест в Бахрейн.

What do F1 teams *actually* get up to in Testing? 👀



Let's hear from James Vowles and Jack Doohan to explain all! 👊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/sXPKnwliJw — Formula 1 (@F1) February 16, 2026

По време на първите три дни за подготовка на „Сахир“ италианската компания предостави само трите си най-твърди модела на тимовете, които традиционно се използват и по време на Гран При на Бахрейн. Сега обаче отборите ще имат възможността да изпробват и двата най-меки модела от гамата на Пирели.

Уилямс, Астън Мартин, Алпин и Кадилак са единствените екипи, които са заяви по поне един комплект от най-меката смес С5. Всички освен Мерцедес са заяви между два и шест комплекта от модела С4, а логично най-много заявки има за средната по твърдост смес, а именно С3. От нея Астън Мартин има поръчани цели 20 комплекта от общо 24 за целия тест. Макларън, Ауди и Кадилак пък са заявили по само осем комплекта от тази средна по твърдост смес.

Финалните три дни за подготовка преди старта на сезон 2026 във Формула 1 ще се проведат на „Сахир“ от сряда до петък тази седмица. Отборите ще имат по осем часа за изпитания във всеки един от дните, а всяка една минута от финалния тест ще бъде излъчена на живо на платформата F1 TV, за която се изисква абонамент.

Снимки: Gettyimages