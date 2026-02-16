Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн

Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн

  • 16 фев 2026 | 16:52
  • 302
  • 0

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели обяви с какви гуми ще разполага всеки отбор по време на предстоящия втори тридневен тест в Бахрейн.

По време на първите три дни за подготовка на „Сахир“ италианската компания предостави само трите си най-твърди модела на тимовете, които традиционно се използват и по време на Гран При на Бахрейн. Сега обаче отборите ще имат възможността да изпробват и двата най-меки модела от гамата на Пирели.

Уилямс, Астън Мартин, Алпин и Кадилак са единствените екипи, които са заяви по поне един комплект от най-меката смес С5. Всички освен Мерцедес са заяви между два и шест комплекта от модела С4, а логично най-много заявки има за средната по твърдост смес, а именно С3. От нея Астън Мартин има поръчани цели 20 комплекта от общо 24 за целия тест. Макларън, Ауди и Кадилак пък са заявили по само осем комплекта от тази средна по твърдост смес.

Финалните три дни за подготовка преди старта на сезон 2026 във Формула 1 ще се проведат на „Сахир“ от сряда до петък тази седмица. Отборите ще имат по осем часа за изпитания във всеки един от дните, а всяка една минута от финалния тест ще бъде излъчена на живо на платформата F1 TV, за която се изисква абонамент.

Снимки: Gettyimages

Барселона остава във Формула 1 поне до края на 2032

  • 16 фев 2026 | 15:22
  • 307
  • 0
Макс: Искам да карам на Нордшлайфе, но още не мога да го потвърдя

  • 16 фев 2026 | 15:00
  • 591
  • 0
Ауди привлече ветеран във Формула 2 за развоен пилот

  • 16 фев 2026 | 14:31
  • 475
  • 0
Есапека Лапи: Разликата ни с Тойота е брутална

  • 16 фев 2026 | 14:22
  • 828
  • 0
Хаджар, а не Верстапен започва втория тест за Ред Бул

  • 16 фев 2026 | 14:16
  • 593
  • 0
Леклер: Сега е много по-лесно да крием реалния ни потенциал

  • 16 фев 2026 | 14:05
  • 1274
  • 0
Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  • 16 фев 2026 | 17:29
  • 4778
  • 8
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  • 16 фев 2026 | 17:30
  • 4239
  • 1
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 24110
  • 33
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 13426
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 4416
  • 2
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 13340
  • 10