Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели обяви с какви гуми ще разполага всеки отбор по време на предстоящия втори тридневен тест в Бахрейн.
По време на първите три дни за подготовка на „Сахир“ италианската компания предостави само трите си най-твърди модела на тимовете, които традиционно се използват и по време на Гран При на Бахрейн. Сега обаче отборите ще имат възможността да изпробват и двата най-меки модела от гамата на Пирели.
Уилямс, Астън Мартин, Алпин и Кадилак са единствените екипи, които са заяви по поне един комплект от най-меката смес С5. Всички освен Мерцедес са заяви между два и шест комплекта от модела С4, а логично най-много заявки има за средната по твърдост смес, а именно С3. От нея Астън Мартин има поръчани цели 20 комплекта от общо 24 за целия тест. Макларън, Ауди и Кадилак пък са заявили по само осем комплекта от тази средна по твърдост смес.
Финалните три дни за подготовка преди старта на сезон 2026 във Формула 1 ще се проведат на „Сахир“ от сряда до петък тази седмица. Отборите ще имат по осем часа за изпитания във всеки един от дните, а всяка една минута от финалния тест ще бъде излъчена на живо на платформата F1 TV, за която се изисква абонамент.
