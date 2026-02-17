Линдзи Вон се завърна в Щатите

Суперзвездата в алпийските ски Линдзи Вон разкри, че се е върнала у дома си в Съединените щати, но все още не е в състояние да стои на крака поради фрактурите на крака, които получи по време на спускането от Олимпийските игри в Милано-Кортина.
„Не съм стояла на крака повече от седмица... бях неподвижна в болнично легло след състезанието. И въпреки че все още не мога да стоя на краката си, завръщането ми на родна земя е невероятно“, написа американката в социалната платформа X.
„Огромни благодарности на всички в Италия, че се грижиха добре за мен“, добави Вон.
Златната медалистка в спускането от Ванкувър 2010 участва в състезанието на 8 февруари с разкъсана кръстна връзка на лявото коляно и падна тежко, след като закачи врата, получавайки сложни фрактури в долната част на левия крак.
Шефът на ФИС Йохан Елиаш се надява отново да види Линдзи Вон на ски
41-годишната Линдзи Вон прекара седмица в болница в Тревизо, където претърпя четири операции, а след това беше откарана с линейка до летището във Венеция, за да се върне в САЩ. Там й предстоят още интервенции. Многобройните операции са нормални при този вид наранявания.
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга
Вон е дарила плюшените играчки, които получи в болницата в Тревизо като подаръци, на детското отделение на болничното заведение, където беше лекувана, съобщи информационната агенция Ansa.
Снимки: Gettyimages