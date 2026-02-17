Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Линдзи Вон се завърна в Щатите

Линдзи Вон се завърна в Щатите

  • 17 фев 2026 | 12:04
Линдзи Вон се завърна в Щатите

Суперзвездата в алпийските ски Линдзи Вон разкри, че се е върнала у дома си в Съединените щати, но все още не е в състояние да стои на крака поради фрактурите на крака, които получи по време на спускането от Олимпийските игри в Милано-Кортина.

„Не съм стояла на крака повече от седмица... бях неподвижна в болнично легло след състезанието. И въпреки че все още не мога да стоя на краката си, завръщането ми на родна земя е невероятно“, написа американката в социалната платформа X.

„Огромни благодарности на всички в Италия, че се грижиха добре за мен“, добави Вон.

Златната медалистка в спускането от Ванкувър 2010 участва в състезанието на 8 февруари с разкъсана кръстна връзка на лявото коляно и падна тежко, след като закачи врата, получавайки сложни фрактури в долната част на левия крак.

Шефът на ФИС Йохан Елиаш се надява отново да види Линдзи Вон на ски
Шефът на ФИС Йохан Елиаш се надява отново да види Линдзи Вон на ски

41-годишната Линдзи Вон прекара седмица в болница в Тревизо, където претърпя четири операции, а след това беше откарана с линейка до летището във Венеция, за да се върне в САЩ. Там й предстоят още интервенции. Многобройните операции са нормални при този вид наранявания.

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Вон е дарила плюшените играчки, които получи в болницата в Тревизо като подаръци, на детското отделение на болничното заведение, където беше лекувана, съобщи информационната агенция Ansa.

Снимки: Gettyimages

