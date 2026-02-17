Популярни
Главният дизайнер на Ред Бул напусна малко преди старта на сезон 2026

  • 17 фев 2026 | 10:16
Отборът на Ред Бул потвърди раздялата с главния си дизайнер Крейг Скинър само две седмици преди началото на сезон 2026 във Формула 1.

Все още не е ясна причината за тази раздяла, но по информация на racingnews365.com тя идва изцяло по желанието на Скинър и няма нищо общо с трусовете в Биковете през последните месеци. Скинър се присъедини към Ред Бул през 2006 година и постепенно се издигна до позицията на главен дизайнер. Той беше един от водещите архитекти на най-доминантната кола в историята на Формула 1 – RB19 от сезон 2023.

Техническият директор на Ред Бул се обяви против решението на Мерцедес
„След 20 години в отбора, Крейг Скинър, нашият главен дизайнер, напусна отбора. Крейг беше важна част от нашия отбор и неговите успехи и ние бихме искали да му благодарим за усилията и отдадеността. Целият отбор на Ред Бул му пожелава всичко най-добро в бъдеще“, се казва в изявлението на Ред Бул.

