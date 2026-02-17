Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Ясно е как Ауди ще използва Хюлкенберг и Бортолето във втория тест

Ясно е как Ауди ще използва Хюлкенберг и Бортолето във втория тест

  • 17 фев 2026 | 09:59
  • 388
  • 0

Отборът на Ауди обяви как ще използва двамата си титулярни пилоти Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето по време на втория официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година, който стартира утре в Бахрейн.

Реално програмата на германския тим ще бъде огледална на тази от първия тест на „Сахир“ миналата седмица. Тогава Бортолето кара в сутрешните сесии в първия и третия ден и в следобедната във втория, а Хюлкенберг получи две следобедни и една сутрешна сесия.

Ауди привлече ветеран във Формула 2 за развоен пилот
Ауди привлече ветеран във Формула 2 за развоен пилот

Сега първи на пистата за Ауди ще бъде германският ветеран, който ще кара в сутрешните часове в сряда и петък. Бортолето пък ще получи по-представителните следобедни сесии в тези дни, а двамата ще разменят ролите си в четвъртък, когато бразилецът ще кара преди обед.

Снимки: Gettyimages

