  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ауди привлече ветеран във Формула 2 за развоен пилот

Ауди привлече ветеран във Формула 2 за развоен пилот

  • 16 фев 2026 | 14:31
  • 354
  • 0

Отборът на Ауди обяви привличането на швейцареца Ралф Бошунг в своя състав на позицията развоен пилот в германския тим.

Бошунг официално прекрати своята състезателна кариера в края на 2023 година след общо осем сезона във Формула 2. В тях той спечели една победа в 120 състезания, а най-доброто му класиране в шампионата дойде през 2021 година, когато той завърши на десетата позиция с 59.5 точки.

В Ауди Бошунг ще работи предимно в симулатора на отбора, за да помага на титулярите Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето в развитието на R26.

Снимки: Gettyimages

