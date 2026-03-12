Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. UFC и ФБР официално обединяват сили за тренировъчен семинар

UFC и ФБР официално обединяват сили за тренировъчен семинар

  • 12 март 2026 | 15:31
  • 229
  • 1
UFC и ФБР официално обединяват сили за тренировъчен семинар

Най-голямата организация за смесени бойни изкуства в света, UFC, ще си партнира с Федералното бюро за разследване (ФБР), като бойци ще обучават агенти на нови техники за ръкопашен бой.

Сътрудничеството между двете организации беше обсъждано и преди, след като директорът на ФБР Каш Пател изрази интерес да работи с UFC и неговите бойци за обучението на агентите под негово ръководство. Впоследствие изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт разкри, че е разговарял с Пател за съвместна работа и е развълнуван от възможността да изпрати бойци, които да помагат в подготовката на агентите на ФБР. Сега това партньорство е официално потвърдено.

„Развълнуван съм да обявя този исторически семинар между ФБР и UFC в Куантико“, заяви Пател в прессъобщение. „Това е огромна възможност за нашите агенти от ФБР да се учат и тренират с някои от най-великите атлети на планетата, помагайки на водещата световна правоприлагаща агенция да бъде още по-добре подготвена да защитава американския народ. Дейна Уайт промени играта в индустрията на смесените бойни изкуства и за нас е изключителна чест да си партнираме с него и професионалистите от UFC. Благодарни сме за тяхната споделена любов към нашата нация, за да можем да я защитаваме по-добре“, добави той.

Няколко спортисти от UFC ще пътуват до Академията за специални агенти на ФБР в Куантико, Вирджиния, на 14 и 15 март, за да работят както със студенти от академията, така и с висши служители на ФБР от цял свят. Мачмейкърът на UFC Мик Мейнард също ще присъства, за да помогне с воденето на семинарите. Сред бойците, които се очаква да преподават на семинара, са временният шампион на UFC в лека категория Джъстин Гейджи, Хорхе Масвидал, Крис Уайдман, Клаудия Гаделя, Майкъл Чандлър, Манел Капе и Ренцо Грейси.

„Изпитвам огромно уважение към ФБР и работата, която вършат всеки ден, за да защитават тази страна. Нашите бойци от UFC са едни от най-коравите мъже и жени на планетата и те отиват в Куантико, за да обучават най-добрите агенти на ФБР в смесените бойни изкуства. Това е невероятна възможност за нашите спортисти и ние сме горди да подкрепим ФБР в укрепването на техните защитни техники“, коментира партньорството изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт .

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Трите български състезателки продължават напред на Европейското по борба до 23 години в Сърбия

Трите български състезателки продължават напред на Европейското по борба до 23 години в Сърбия

  • 11 март 2026 | 20:42
  • 715
  • 0
Марио Кирилов преди EFA: Ще изправим класни бойци срещу други класни бойци

Марио Кирилов преди EFA: Ще изправим класни бойци срещу други класни бойци

  • 11 март 2026 | 14:41
  • 4332
  • 0
Радо Попов с две победи в една вечер в Тайланд

Радо Попов с две победи в една вечер в Тайланд

  • 11 март 2026 | 14:41
  • 494
  • 0
Франсис Нгану се прицели към Джейк Пол

Франсис Нгану се прицели към Джейк Пол

  • 11 март 2026 | 14:11
  • 404
  • 1
Холоуей с първи коментар след загубата от Оливейра

Холоуей с първи коментар след загубата от Оливейра

  • 11 март 2026 | 12:46
  • 783
  • 0
Колби Ковингтън и Дилън Данис ще мерят сили в среща по борба

Колби Ковингтън и Дилън Данис ще мерят сили в среща по борба

  • 11 март 2026 | 11:33
  • 961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 17740
  • 119
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 16179
  • 35
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 8725
  • 6
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 6096
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 3441
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 5417
  • 18