UFC и ФБР официално обединяват сили за тренировъчен семинар

Най-голямата организация за смесени бойни изкуства в света, UFC, ще си партнира с Федералното бюро за разследване (ФБР), като бойци ще обучават агенти на нови техники за ръкопашен бой.

Сътрудничеството между двете организации беше обсъждано и преди, след като директорът на ФБР Каш Пател изрази интерес да работи с UFC и неговите бойци за обучението на агентите под негово ръководство. Впоследствие изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт разкри, че е разговарял с Пател за съвместна работа и е развълнуван от възможността да изпрати бойци, които да помагат в подготовката на агентите на ФБР. Сега това партньорство е официално потвърдено.

„Развълнуван съм да обявя този исторически семинар между ФБР и UFC в Куантико“, заяви Пател в прессъобщение. „Това е огромна възможност за нашите агенти от ФБР да се учат и тренират с някои от най-великите атлети на планетата, помагайки на водещата световна правоприлагаща агенция да бъде още по-добре подготвена да защитава американския народ. Дейна Уайт промени играта в индустрията на смесените бойни изкуства и за нас е изключителна чест да си партнираме с него и професионалистите от UFC. Благодарни сме за тяхната споделена любов към нашата нация, за да можем да я защитаваме по-добре“, добави той.

Няколко спортисти от UFC ще пътуват до Академията за специални агенти на ФБР в Куантико, Вирджиния, на 14 и 15 март, за да работят както със студенти от академията, така и с висши служители на ФБР от цял свят. Мачмейкърът на UFC Мик Мейнард също ще присъства, за да помогне с воденето на семинарите. Сред бойците, които се очаква да преподават на семинара, са временният шампион на UFC в лека категория Джъстин Гейджи, Хорхе Масвидал, Крис Уайдман, Клаудия Гаделя, Майкъл Чандлър, Манел Капе и Ренцо Грейси.

„Изпитвам огромно уважение към ФБР и работата, която вършат всеки ден, за да защитават тази страна. Нашите бойци от UFC са едни от най-коравите мъже и жени на планетата и те отиват в Куантико, за да обучават най-добрите агенти на ФБР в смесените бойни изкуства. Това е невероятна възможност за нашите спортисти и ние сме горди да подкрепим ФБР в укрепването на техните защитни техники“, коментира партньорството изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт .