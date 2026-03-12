Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Отлично представяне на боксьорите ни в Будва

Отлично представяне на боксьорите ни в Будва

  • 12 март 2026 | 16:14
  • 359
  • 0
Отлично представяне на боксьорите ни в Будва

Българските боксьори отново демонстрираха умения и характер. Те затвърдиха развитието на родната школа, след като спечелиха три медала на Световната купа „Адриатическа перла“ в Будва. Водени от Александър Александров и Фикрет Ереджебов нашите таланти спечелиха злато, сребро и бронз.

Янко Илиев стана шампион в категория до 55 килограма. На финала националът ни надигра Филип Станоевич (Сърбия). Със сребърно отличие се окичи Максим Кирилов. При 70-килограмовите той отстъпи в спора за титлата на Ръза Ръзайев (Азербайджан). Трети на подиума се качи Николай Иванов (85 кг), който допусна поражение на полуфиналите от Хулио Качимай (Куба).

„Много съм доволен от цялостното представяне на нашите момчета. Направиха страхотни мачове, които съм сигурен, че ще им помогнат за цялостното им развитие. Турнирът беше изключително силен, все пак е Световна купа. Конкуренцията беше много голяма, а момчетата записаха победи над представители на Куба, Казахстан, Грузия, Азербайджан… Разбира се, има още какво да се надгражда, но момчетата показаха, че са на прав път и съм щастлив от начина, по който стояха на ринга. Благодаря им за играта, благодаря и на треньорите по клубовете, както и на ръководството на Българска федерация по бокс и президента Красимир Инински за възможността да участваме на този силен турнир“, каза след края на надпреварата Александър Александров.

