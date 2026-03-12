Популярни
Жива легенда с 35 боя в UFC се оттегля след бенефис в Маями

  • 12 март 2026 | 16:40
  • 137
  • 0

Следващият двубой на Къб Суонсън ще бъде и последен в неговата кариера.

Само преди ден бе разкрито, че американецът ще изиграе своя прощален мач на събитието UFC 327. Новината беше обявена в публикация в Instagram от "Bloodline Combat Sports Agency", мениджърската група, ръководена от самия Суонсън (30-14 MMA, 15-10 UFC).

„Капитанът на отбора @cubswanson ще направи последното си влизане в октагона, за да завърши своята легендарна кариера в Маями!“, гласи съобщението.

42-годишният Суонсън ще стъпи в клетката за последно на 11 април за трирундов двубой в категория перо срещу Нейт Ландуер (18-7 MMA, 5-5 UFC) в "Kaseya Center" в Маями.

Суонсън е последният активен боец в списъка на UFC, който идва от вече несъществуващата организация WEC. Професионален боец от юли 2004 г., той си проправя път през регионалните турнири, за да достигне до международната сцена с дебюта си в WEC 26 през март 2007 г. В тази организация той записва 5 победи и 3 загуби, като се изправя срещу имена като Жозе Алдо, Чад Мендес и Дженс Пулвер. След като UFC поглъща WEC, Суонсън прави своя дебют в най-голямата верига срещу Рикардо Ламас на UFC on FOX 1. Въпреки че кариерата му има своите възходи и падения, той се бие с най-големите имена в категория перо. Между януари 2012 г. и юни 2014 г. Суонсън постига серия от шест поредни победи, включително над Чарлс Оливейра, Дъстин Порие и Джереми Стивънс.

Калифорниецът и кореецът Ду Хой Чо сътворяват истинска класика на UFC 206 – битка, която е толкова зрелищна, че става една от първите, въведени в крилото за битки на Залата на славата на UFC.

Между декември 2017 г. и май 2019 г. Суонсън претърпява тежка серия от четири поредни загуби от Брайън Ортега, Франки Едгар, Ренато Мойкано и Шейн Бургос. Въпреки това, оттогава той сякаш не остарява, записвайки 5 победи и 3 загуби в последните си осем срещи. Най-скорошният му двубой през декември 2024 г. завърши с впечатляващ нокаут срещу Били Куарантило.

