  Виктория Бойнова също ще спори за бронза на Европейското първенство по борба до 23 г

  12 март 2026 | 14:50
Виктория Бойнова също ще спори за бронза на Европейското първенство по борба до 23 години в Зренянин (Сърбия).

В оспорван репешаж българката победи рускинята Екатерина Радишева с 9:6 в категория до 59 килограма. Така нейна съперничка за отличието тази вечер ще бъде Ана-Мария Пую (Румъния), седма на шампионата на Стария континент през миналия сезон. Бойнова е трета в света и  Европа до 23 години през 2023-а.

За бронза тази вечер ще излязат също Несрин Сюлейманова (55 кг) срещу Михаела Самуил (Молдова), втора в Европа от миналия сезон и пета в света. В тежка категория до 76 кг Ванеса Георгиева среща Мария Силина (Русия), пета на световното до 20 години през 2023-а.

Финалите започват от 19:00 часа.

