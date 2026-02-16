Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

  • 16 фев 2026 | 19:39
  • 730
  • 1

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров прие философски нулевото реми срещу Ботев (Враца) в последния мач от XXI кръг на efbet Лига. Пловдивския Джанини заяви, че това е една лека стъпка, която отборът му прави по пътя на своето израстване.

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

"Стратегическо! Така бих казал. Дойдохме за точки. Точки. Но в хода на мача и противникът се опита да вземе точки, стана едно надиграване, не стана много приятен за гледане мач. Ботев беше много амбициран да вземе трите точки, за нас те бяха жизненоважни. Прибързани бяхме, припрени, обяснявам си го от мястото, на което сме. Смятам, че двубоят за нас е успешен. Радвам се, че в дефанзивен план стояхме бойко, бяхме подредени, допуснахме грешки, естествено. В офанзивен план не бяхме добри и ефикасни пред гола, защото имахме положения.

Галин Григоров: С командване и викане по отбора успяхме да запазим концентрация
Галин Григоров: С командване и викане по отбора успяхме да запазим концентрация

Имахме един хубав шанс в края на мача, но смятам, че нямаше да е справедливо. Равенството е справедливо и за двата отбора. Надявам се този двубой да покаже на футболистите, че можем да се справяме. Ботев играе футбол, имат млад треньор, амбициозен, опитват се да действат атакуващо, но и ние го можем, пътят е дълъг, кратко време сме заедно, няма чудеса. Ще минем през хубави и лоши моменти, да се надяваме, че хубавите ще ни помогнат да станат още по-хубави. Отборът показва характер - днес биткаджийско лице, една лека стъпчица", заяви бившият национален селекционер.

Снимки: Startphoto

