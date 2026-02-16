Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Галин Григоров: С командване и викане по отбора успяхме да запазим концентрация

Галин Григоров: С командване и викане по отбора успяхме да запазим концентрация

  • 16 фев 2026 | 19:34
  • 608
  • 1

Вратарят на Добруджа Галин Григоров говори след равенството на своя тим с Ботев (Враца). Двата тима направиха 0:0, като стражът направи добър мач и се отличи с няколко спасявания.

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

“Доста тежък мач. Ботев (Враца) са стабилен отбор. За мен точката е позитивен резултат. С командване и викане по отбора успяхме да запазим концентрация.

Доста неща промени Ясен Петров - тактически, колектив да има. С него работим много добре и това се вижда на терена.

Като цяло обръщам внимание на отбраната, защото ако не допуснем гол, няма как да загубиш. Има настроение в отбора. Така се играе по-лесно и с повече увереност”, заяви Григоров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нико Петров: Левски беше като Антъни Джошуа срещу Ботев (Пд)

Нико Петров: Левски беше като Антъни Джошуа срещу Ботев (Пд)

  • 16 фев 2026 | 15:45
  • 5024
  • 22
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 21407
  • 4
Без контузии в ЦСКА след успеха в Бистрица

Без контузии в ЦСКА след успеха в Бистрица

  • 16 фев 2026 | 14:46
  • 1173
  • 0
Радослав Гидженов беше назначен за съдия на осминафинал в младежката Шампионска лига

Радослав Гидженов беше назначен за съдия на осминафинал в младежката Шампионска лига

  • 16 фев 2026 | 14:38
  • 1023
  • 1
Въпросителни в Черноломец

Въпросителни в Черноломец

  • 16 фев 2026 | 14:31
  • 1059
  • 0
Бербатов се поти здраво, докато Левски мачка Ботев (Пд)

Бербатов се поти здраво, докато Левски мачка Ботев (Пд)

  • 16 фев 2026 | 14:21
  • 2942
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 12266
  • 43
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 19421
  • 24
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 34814
  • 45
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 21407
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 8948
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 15527
  • 11