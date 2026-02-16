Галин Григоров: С командване и викане по отбора успяхме да запазим концентрация

Вратарят на Добруджа Галин Григоров говори след равенството на своя тим с Ботев (Враца). Двата тима направиха 0:0, като стражът направи добър мач и се отличи с няколко спасявания.

“Доста тежък мач. Ботев (Враца) са стабилен отбор. За мен точката е позитивен резултат. С командване и викане по отбора успяхме да запазим концентрация.

Доста неща промени Ясен Петров - тактически, колектив да има. С него работим много добре и това се вижда на терена.

Като цяло обръщам внимание на отбраната, защото ако не допуснем гол, няма как да загубиш. Има настроение в отбора. Така се играе по-лесно и с повече увереност”, заяви Григоров.