Лоик Меяр: Лудост е да си световен и олимпийски шампион в една година

Швейцарецът Лоик Меяр стана олимпийски шампион в слалома в необичайно състезание, в което повечето от състезателите отпаднаха в първия манш, а водачът Атле Лий Макграт направи грешка във втория. Това е трети медал за Меяр след сребърния в отборната комбинация и бронзовия в гигантския слалом.

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

"Лудост е да си световен и олимпийски шампион в една година. Тръгвам си от Олимпийските игри с пълна колекция - бронз, сребро и злато", каза швейцарецът в смесената зона, цитиран от АФП, като припомни, че е световен шампион в Заалбах от миналата зима. Тогава състезанието също се проведе на 16 февруари, така че двата му успеха бяха разделени от точно година.



"Мечтаех за това, но между мечта и реалност често има голяма разлика", подчерта той на пресконференцията си след това.



"Днес бях по-спокоен, мисля, че вече свикнах с напрежението, има опит т миналата година", смята шампионът.

Сърцераздирателният срив след разбитата олимпийска мечта

Бронзовият медалист Хенрик Кристоферсен коментира реакцията на сънародника си Атле Ли Макграт, който хвърли щеките си, след като отпадна, свали ските и се отдалечи сам в посока гората, за да остане сам. "Представям си какво се случва в главата на Атле Ли. Бях точно в неговата ситуация в Пьончан през 2018, когато водех след първия мач, а след това не финиширах. За съжаление, това е част от играта."

Снимки: Gettyimages