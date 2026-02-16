Сърцераздирателният срив след разбитата олимпийска мечта

Норвежкият скиор Атле Лие Макграт преживя сърцераздирателно разочарование по време на олимпийското състезание в слалома, след като не успя да постигне целта си.

Той започна обещаващо, като водеше след първия манш с 0.59 секунди, но амбициите му рухнаха малко след първата контрола във втория манш, когато пропусна врата и прекрати участието си.

Absolute heartbreak for Atle Lie McGrath 💔



He throws his skis in the air, storms off and has a lie down in the snow to process the mistake that lost his shot at Olympic gold 😲💥 pic.twitter.com/D7pu9c4TFc — TNT Sports (@tntsports) February 16, 2026

Емоционалната реакция на 25-годишния състезател беше очевидна, когато напусна трасето сломен. Мотивацията на Макграт беше дълбоко лична – той искаше да посвети представянето си на своя покоен дядо, който почина по време на церемониите по откриването на Олимпийските игри.

Макграт изрази скръбта си в Instagram: „Боли ме да пиша тези думи. Безкрайно благодарен съм, че имах най-добрия дядо.“

След падането Макграт беше видимо разтърсен. Той захвърли щеките си и свали ските, докато се отдалечаваше от трасето. Прекоси снега и легна до края на гората, за да събере мислите си.

Бившият скиор Беат Фойц коментира ситуацията с думите: „В този момент всичко рухва, но това е спортът. Животът продължава.“

Медик се приближи до Макграт с моторна шейна, но той не се нуждаеше от медицинска помощ – реакцията му беше продиктувана единствено от разочарование.