  2. Милано - Кортина 2026
  Сърцераздирателният срив след разбитата олимпийска мечта

Сърцераздирателният срив след разбитата олимпийска мечта

  16 фев 2026 | 16:33
  • 2795
  • 1
Сърцераздирателният срив след разбитата олимпийска мечта

Норвежкият скиор Атле Лие Макграт преживя сърцераздирателно разочарование по време на олимпийското състезание в слалома, след като не успя да постигне целта си.

Той започна обещаващо, като водеше след първия манш с 0.59 секунди, но амбициите му рухнаха малко след първата контрола във втория манш, когато пропусна врата и прекрати участието си.

Емоционалната реакция на 25-годишния състезател беше очевидна, когато напусна трасето сломен. Мотивацията на Макграт беше дълбоко лична – той искаше да посвети представянето си на своя покоен дядо, който почина по време на церемониите по откриването на Олимпийските игри.

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Макграт изрази скръбта си в Instagram: „Боли ме да пиша тези думи. Безкрайно благодарен съм, че имах най-добрия дядо.“

След падането Макграт беше видимо разтърсен. Той захвърли щеките си и свали ските, докато се отдалечаваше от трасето. Прекоси снега и легна до края на гората, за да събере мислите си.

Бившият скиор Беат Фойц коментира ситуацията с думите: „В този момент всичко рухва, но това е спортът. Животът продължава.“

Медик се приближи до Макграт с моторна шейна, но той не се нуждаеше от медицинска помощ – реакцията му беше продиктувана единствено от разочарование.

Шеф в IBU: Да видя Лора Христова на подиума е вдъхновение за работата, която върша

Шеф в IBU: Да видя Лора Христова на подиума е вдъхновение за работата, която върша

  16 фев 2026 | 15:41
  • 738
  • 0
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  16 фев 2026 | 15:40
  • 4379
  • 2
Търсенето на билети за Милано-Кортина се увеличава

Търсенето на билети за Милано-Кортина се увеличава

  16 фев 2026 | 15:34
  • 317
  • 0
Невидимите битки на най-силните

Невидимите битки на най-силните

  16 фев 2026 | 15:09
  • 615
  • 1
Ски скачач след дисквалификацията: Чувствам се изключително глупаво

Ски скачач след дисквалификацията: Чувствам се изключително глупаво

  16 фев 2026 | 15:08
  • 748
  • 0
Калната олимпиада

Калната олимпиада

  16 фев 2026 | 14:37
  • 1242
  • 1
Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  16 фев 2026 | 17:29
  • 4596
  • 8
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  16 фев 2026 | 17:30
  • 4176
  • 1
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  16 фев 2026 | 13:38
  • 24044
  • 33
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  16 фев 2026 | 16:55
  • 13366
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 4379
  • 2
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  16 фев 2026 | 16:21
  • 13324
  • 10