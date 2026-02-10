Фантастичен Алекс Николов с 33 точки, но Лубе с драматична първа загуба в ШЛ

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) се класираха за 1/4-финалите в тазгодишното издание на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Играчите на Джампаоло Медей се бориха до край, но отстъпиха като гости френския Монпелие с 2:3 (27:29, 22:25, 25:14, 25:18, 14:16) в 5-ия си мач от Група Е на турнира, игран тази вечер пред над 2000 зрители в Двореца на спорта "Жак Шабан Делмас".

Въпреки поражението, Лубе остава начело във временното класиране в групата с 4 победи, 1 загуба и 13 точки, като на практика продължават директно към 1/4-финалите на ШЛ. В последната си среща от групата Николов и компания са домакини на полския Пройект (Варшава). Двубоят е следващата сряда (18 февруари) от 19,30 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов фантастичен мач за Лубе и бе над всички със страхотните 33 точки (4 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +21).

Ерик Льопки добави още 22 точки (5 аса! и 63% ефективност в атака - +14), но и това не помогна за успеха.

За домакините от Монпелие Симон Хирш (3 блока, 1 ас и 40% ефективност в атака - +11) и Есекиел Паласиос (2 блока, 46% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +5) реализираха 16 и 14 точки за победата. Паласиос бе избран и за MVP на мача.

МОНПЕЛИЕ ХСК ВБ (МОНПЕЛИЕ, ФРАНЦИЯ) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА, ИТАЛИЯ) 3:2 (29:27, 25:22, 14:25, 18:25, 16:14)

МОНПЕЛИЕ: Матиас Санчес 4, Симон Хирш 16, Есекиел Паласиос 14, Томас Лопес Паскуал 11, Океа Маре 8, Кентен Жуфроа 8 - Корентен Фелу-либеро (Итън Джейнлис, Максим Ервоа, Артур Пиацета, Венсан Матиас)

Старши треньор: ЛОИК ЛЬО МАРЕК

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте, Ерик Льопки 22, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 33, Матиа Ботоло 11, Джовани Гарджуло 6, Дави Тенорио 1 - Фабио Балазо-либеро (Вуут Д'Хеер 6, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев, Ноа Дуфлос-Роси, Франческо Бизото-либеро)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: CEV