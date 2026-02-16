Акис Вавалис: Тези точки трябва да ги възстановим още в следващия мач или там, където никой не очаква

Наставникът на Монтана Акис Вавалис остана разочарован, че във втори пореден шампионатен двубой неговият тим пуска гол от статично положение и губи срещата.

“Втори пореден мач губим по този начин. Недопустимо е при корнер този футболист да е сам на втора греда. От три-четири положения не можем да вкараме гол.

Сигурно има някакъв проблем. Първия мач беше автогол. Работим, но в момента не се получава. Трябва да направим нещо със статичните положения. Във втори пореден мач не е добре.

Не може да се каже, че ни изненадаха. През първите 30 минути влязохме страхливо в офанзивен план.

Второто полувреме бяхме много по-добри. Започнахме да играем, да държим топката и да намираме празните пространства. Трябва да сме много по-концентрирани. Не може да играем така при статични положения и да не вкарваме. Тези точки трябва да ги възстановим още в следващия мач или там, където никой не очаква", каза Вавалис след поражението с 0:1 от Септември в София.