  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  Йонашчъ: Личеше си, че днес бяхме по-добри, имаме сили да се спасим

Йонашчъ: Личеше си, че днес бяхме по-добри, имаме сили да се спасим

  • 16 фев 2026 | 17:11
  • 305
  • 0

Халфът на Септември (София) Кубрат Йонашчъ говори след победата на своя тим над Монтана. Столичани се наложиха с 1:0, като именно младият футболист вкара единственото попадение в мача.

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

“Личеше си, че бяхме по-добри. Доста работа вложихме в подготовка и това трябваше да се отплати. Със сигурност важни три точки. Имаме доста добър колектив, всички сме в добри отношения. Тренираме здраво. Опитваме се да печелим максимално много точки.

Имаме сили да се спасим. Работим в тази насока. Защо да не победим Локо (София) следващия кръг?”, заяви халфът.

