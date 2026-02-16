Йонашчъ: Личеше си, че днес бяхме по-добри, имаме сили да се спасим

Халфът на Септември (София) Кубрат Йонашчъ говори след победата на своя тим над Монтана. Столичани се наложиха с 1:0, като именно младият футболист вкара единственото попадение в мача.

“Личеше си, че бяхме по-добри. Доста работа вложихме в подготовка и това трябваше да се отплати. Със сигурност важни три точки. Имаме доста добър колектив, всички сме в добри отношения. Тренираме здраво. Опитваме се да печелим максимално много точки.

Имаме сили да се спасим. Работим в тази насока. Защо да не победим Локо (София) следващия кръг?”, заяви халфът.