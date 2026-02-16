Популярни
  Септември (София)
  2. Септември (София)
  3. Арангелов: Играчите дадоха 100% от моментните си възможности

Арангелов: Играчите дадоха 100% от моментните си възможности

  • 16 фев 2026 | 17:08
  • 320
  • 0

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов, който се завърна начело на отбора с минимален успех над Монтана (1:0), сподели след края на срещата, че е доволен от представянето на своите футболисти. Наставникът на столичани обърна внимание на някои неточности, за които увери, че ще бъдат изчистени с работа.

"Играчите дадоха 100% от моментните си възможности. Стояхме доста добре първото полувреме. Контролирахме играта, създавахме ситуации. През втората част имахме ситуации на контраатака, но не успяхме да ги реализираме. Предоставихме инициативата на Монтана, което трябва да се коригира. С работа ще се изчистят тези неща. 

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Наблюдаваме по какъв начин играят противниците и на база това изготвяме плана за мача. Искаме ние да контролираме играта и да намираме празните пространства зад гърба на противниковата защита", каза той.

Снимки: Борислав Цветанов

