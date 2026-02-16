Арангелов: Играчите дадоха 100% от моментните си възможности

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов, който се завърна начело на отбора с минимален успех над Монтана (1:0), сподели след края на срещата, че е доволен от представянето на своите футболисти. Наставникът на столичани обърна внимание на някои неточности, за които увери, че ще бъдат изчистени с работа.

"Играчите дадоха 100% от моментните си възможности. Стояхме доста добре първото полувреме. Контролирахме играта, създавахме ситуации. През втората част имахме ситуации на контраатака, но не успяхме да ги реализираме. Предоставихме инициативата на Монтана, което трябва да се коригира. С работа ще се изчистят тези неща.

Наблюдаваме по какъв начин играят противниците и на база това изготвяме плана за мача. Искаме ние да контролираме играта и да намираме празните пространства зад гърба на противниковата защита", каза той.

Снимки: Борислав Цветанов