Страхотен Георги Татаров с 23 точки, Гротадзолина изпусна Тренто в Италия

Националите Георги Татаров, Илия Петков и техният Юаса Батери (Гротадзолина) изпуснаха отлична възможност да запишат едва втора победа от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Масимилиано Ортензи се бориха до последно и дори поведоха с 2:1, но в крайна сметка отстъпиха много драматично с 2:3 (25:22, 15:25, 25:23, 22:25, 13:15) като гости на шампиона Итас (Тренто) в мач от 20-ия кръг, игран тази вечер.

По този начин Гротадзолина продължава да е на последното 12-о място във временното класиране с едва 1 победа, 19 загуби и 6 точки в актива си, което на практика означава, че ще изпадне от италианския елит. В следващия, предпоследен, 21-и кръг от редовния сезон Татаров, Петков и съотборниците им са домакини на гранда Модена. Срещата е в неделя (22 февруари) от 19,00 часа българско време.

Георги Татаров изигра страхотен мач като диагонал за Гротадзолина и стана най-резултатен с 23 точки (2 блока и 47% ефективност в атака - +8).

Джулио Магалини добави 19 точки (2 блока, 1 ас, 46% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане), но и това не помогна за успеха.

Илия Петков пък така и не се появи в игра за гостите.

За тима на Тренто Жорди Рамон реализира 19 точки (2 блока, 2 аса, 50% ефективност в атака и 19% позитивно посрещане - +1), а влезлият като резерва още в първия гейм Даниеле Лавиа се отчете с 16 точки (4 блока, 41% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +9) за победата.

Снимки: legavolley.it