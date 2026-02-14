Отличен Алекс Николов с 22 точки не стигна на Лубе за обрат срещу Модена в Италия

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) допуснаха много драматична 9-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медейс се опитаха да направят пълен обрат като домакини на Валса Груп (Модена), но все пак отстъпиха с 2:3 (17:25, 22:25, 25:17, 25:18, 13:15) в най-интересния мач от 20-ия кръг на първенството, игран тази вечер.

По този начин Лубе продължава да е на 6-о място във временното класиране с 11 победи, 9 загуби и 35 точки. В следващия 21-и кръг Николов и компания са гости на Чистерна Волей. Срещата е следващата неделя (22 февруари) от 18,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра поредния си отличен мач за Лубе и реализира 22 точки (1 блок, 2 аса, 48% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +3).

Влезлият като резерва Пабло Кукарцев (1 блок, 1 ас и 56% ефективност в атака - +6) и Ерик Льопки (52% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане) добавиха 12 и 11 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Модена Влад Давискиба реализира 16 точки (2 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +8) за победата и бе обявен за MVP на мача. Джовани Сангуинети и Паул Бухегер приключиха с по 12 точки за победата.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - ВАЛСА ГРУП (МОДЕНА) 2:3 (17:25, 22:25, 25:17, 25:18, 13:15)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 2, Ерик Льопки 11, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 22, Матиа Ботоло 3, Дави Тенорио, Джовани Гарджуло 7 - Франческо Бизото-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 12, Вуут Д'Хеер 6, Ноа Дуфлос-Роси, Марко Подрасчанин)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

МОДЕНА: Амир Тизи-Уалу 6, Паул Бухегер 12, Влад Давискиба 16, Лука Поро 10, Джовани Сангуинети 12, Пардо Мати 9 - Люк Пери-либероо (Ахмет Ихбайри, Матиас Хираудо, Якопо Масари)

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ.

Снимки: legavolley.it