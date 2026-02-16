Леклер: Сега е много по-лесно да крием реалния ни потенциал

Пилотът на Ферари Шарл Леклер заяви, че с въвеждането на новите задвижващи системи във Формула 1 за отборите е станало още по-лесно да крият своето реално темпо.

Just some sightseeing in progress 🖼️ pic.twitter.com/kUhTAvouRG — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 15, 2026

По думите на монегаска сега тимовете разполагат с много настройки на задвижващите си системи и по-специално на електромотора, чиято най-малка промяна има огромно отражение върху представянето на пистата. Поради тази причина Леклер обясни, че за него е трудно да каже къде точно се намира Ферари в разпределението на силите, но смята, че Черните кончета са зад Ред Бул и Мерцедес, които би трябвало да задават темпото на старта на сезона.

Макларън: Мерцедес и Ферари са по-бързи от нас в състезателно темпо

„Мисля, че всеки се опитва да хвърли топката на другите. Това е нормално в тази част от сезона, а и защото е много трудно да разберем нещата. С предишното поколение коли също беше трудно, а сега с тези хибриди и най-вече с електромотора, който е много по-мощен, има толкова много малки промени, които могат да се направят, за да скрият реалния потенциал на колата по много, много различни начини. Така че е много, много трудно да разберем точно къде се намираме.



„Аз съм доволен от факта, че ние успяваме да изпълним нашата програма. Досега не сме имали никакви проблеми с надеждността и това е добро начало. Всичко се подрежда така, както очаквахме, така че имаме добра основа, от която да започнем да работим и да се подобряваме.



„Мисля, че Ред Бул демонстрираха някои впечатляващи нещата с тяхната задвижваща система от началото на тестовете, особено тук. Мерцедес също на моменти демонстрират впечатляващи неща, но бих казал, че те се крият малко повече. Очаквам тези два отбора да са малко пред нас. При Макларън е малко по-трудно да разберем. Но от там, където седя аз сега, Ред Бул и Мерцедес са пред нас, но разликата не изглежда голяма“, заяви Леклер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages