Танчо Калпаков: Нямаме оправдание за загубата

Старши треньорът на Марек Танчо Калпаков бе силно разочарован след загубата от Севлиево, но не потърси оправдание с тежкия терен.

"Нямаме никакво оправдание за загубата. Теренът е еднакъв и за двата отбора. Това беше мач, който не трябва да се губи. Въпреки първия червен картон, останахме в мача, имахме шансове до края. Но си изпуснахме нервите, стигна се до втори червен картон. С двама човека по-малко тръгнахме да атакуваме. Нелепо и детински ни проиграха. На недобрата ни концентрация в последните минути се дължи загубата. За втория червен картон това, че не бе отсъден фал, доведе до нерви. Но това не трябва да ни оправдава. Най-логично бе този мач като не можем да го спечелим, поне да не го губим. Бяхме съвсем близо, но с двама човека по-малко отидохме напред да решаваме мача. Много необмислено от наша страна", коментира Калпаков.

"Трябваше да се приспособим към терена. И двата отбора избрахме да играем по-рационално, футболът отстъпваше за сметка на многото единоборства. Мачът отиде на битка, всеки си чакаше шанса. Повтарям се, но такива двубои не трябва да се губят. Колкото и да е тежко положението, трябва да сме с хладни глави", завърши наставникът на Марек.