Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Трагичен терен в Англия стана обект на подигравки

Трагичен терен в Англия стана обект на подигравки

  • 16 фев 2026 | 10:58
  • 935
  • 0
Трагичен терен в Англия стана обект на подигравки

Качеството на футболните терени е една от основните теми в този период от годината, особено в страни като България, но не сме свикнали това да е на дневен ред в турнири като ФА Къп. Феновете обаче бяха смаяни от състоянието на тревното покритие във вчерашния двубой от Купата на Англия между Гримзби и Уулвърхамптън.

Уулвърхамптън продължава напред за ФА Къп след един точен удар и първа победа като гост
Уулвърхамптън продължава напред за ФА Къп след един точен удар и първа победа като гост

"Вълците” спечелиха първата си победа като гост за сезона след попадение на Сантиаго Буено след час игра, но дори тази новина бе засенчена от състоянието на “Блъндъл Парк”. Служителите на стадиона са положили всякакви усилия да приведат съоръжението в нужния вид, но въпреки това теренът бе в отчайващо състояние по време на мача, а калта хвърчеше във въздуха при почти всяко тупване на топката или единоборство. За това не спомогна и силният дъжд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Артета се притесни след поредните контузии в Арсенал

Артета се притесни след поредните контузии в Арсенал

  • 16 фев 2026 | 09:43
  • 2455
  • 0
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 11773
  • 12
Конте: Наполи заслужаваше повече срещу Рома

Конте: Наполи заслужаваше повече срещу Рома

  • 16 фев 2026 | 06:29
  • 3167
  • 1
Артета: Наистина съм доволен, играчите свършиха чудесна работа

Артета: Наистина съм доволен, играчите свършиха чудесна работа

  • 16 фев 2026 | 06:07
  • 3251
  • 1
Гасперини: Щяхме да имаме повече точки, ако Мален беше пристигнал по-рано

Гасперини: Щяхме да имаме повече точки, ако Мален беше пристигнал по-рано

  • 16 фев 2026 | 05:45
  • 3971
  • 0
Мален: Гасперини изигра голяма роля за избора ми да дойда в Рома

Мален: Гасперини изигра голяма роля за избора ми да дойда в Рома

  • 16 фев 2026 | 05:31
  • 5348
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Силен снеговалеж на мъжкия слалом, Алберт Попов и много фаворити отпаднаха

Силен снеговалеж на мъжкия слалом, Алберт Попов и много фаворити отпаднаха

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 14677
  • 9
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 5872
  • 8
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 90
  • 0
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 11773
  • 12
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 4690
  • 0
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 3137
  • 2