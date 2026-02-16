Трагичен терен в Англия стана обект на подигравки

Качеството на футболните терени е една от основните теми в този период от годината, особено в страни като България, но не сме свикнали това да е на дневен ред в турнири като ФА Къп. Феновете обаче бяха смаяни от състоянието на тревното покритие във вчерашния двубой от Купата на Англия между Гримзби и Уулвърхамптън.

Уулвърхамптън продължава напред за ФА Къп след един точен удар и първа победа като гост

"Вълците” спечелиха първата си победа като гост за сезона след попадение на Сантиаго Буено след час игра, но дори тази новина бе засенчена от състоянието на “Блъндъл Парк”. Служителите на стадиона са положили всякакви усилия да приведат съоръжението в нужния вид, но въпреки това теренът бе в отчайващо състояние по време на мача, а калта хвърчеше във въздуха при почти всяко тупване на топката или единоборство. За това не спомогна и силният дъжд.

Снимки: Gettyimages