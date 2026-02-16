Серундоло след триумфа в Буенос Айрес: Изиграх един от най-добрите си мачове

Франсиско Серундоло сподели емоционалните си мисли след завоюваната титла на турнира в Буенос Айрес, Аржентина. Той акцентира, че този успех е негова мечта от дълго време, тъй като аржентинската столица е и негов роден град.

„Вероятно най-добрият момент в кариерата ми досега. Наистина исках да спечеля тук, в родния си град, в страната си, с приятелите и семейството си и с всички хора тук, в Аржентина. Това чувство е невероятно. Наистина се борих през последните години и се опитах да спечеля. Не успях преди, но днес изиграх един от най-добрите мачове в кариерата си", каза Серундоло.

Серундоло е седмият домакински шампион в историята на турнира, който се проведе за първи път през 2001 г. 27-годишният тенисист вече е спечелил 46 мача на клей, което е водещ резултат в тура от началото на сезон 2024, с два повече от втория Дардери.