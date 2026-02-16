Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Серундоло спечели турнира в Буенос Айрес

  • 16 фев 2026 | 02:38
Поставеният под номер едно представител на домакините Франсиско Серундоло спечели титлата на турнира по тенис на червени кортове АТП 250 в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 675 310 долара.

Финалист през 2021 и 2025 година и пред публиката на родния си град Серундоло победи втория в схемата Лучано Дардери с 6:4, 6:2 за 97 минути игра, за да стигне до емоционалния си триумф.

Аржентинецът запази самообладание в един напрегнат последен сет, в който всички геймове с изключение на два включваха поне една точка за пробив, за да грабне четвъртия си трофей от АТП и първи на аржентинска земя.

Серундоло е седмият домакински шампион в историята на турнира, който се проведе за първи път през 2001-а. 27-годишният тенисист вече е спечелил 46 мача на клей, което е водещ резултат в тура от началото на сезон 2024, с два повече от втория Дардери.

