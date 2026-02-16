Спортинг продължи да поддържа темпото в Португалия

Спортинг (Лисабон) записа стратегически важна победа с минималното 1:0 в домакинството си на Фамаликао от 22-рия кръг на Лига Португал. Така “лъвовете” запазиха дистанцията от 4 точки зад лидера Порто и останаха на 3 пункта пред третия Бенфика.

По-рано Порто взе своя мач от кръга срещу Насионал с 1:0, което направи успеха на шампионите задължителен и те не сбъркаха.

Единственият гол отбеляза Даниел Браганса в 82-рата минута след асистенция на Тринкао. Преди почивката пък гостите от Фамаликао също вкараха гол чрез Ибрахима Ба в 8-ата минута, но той бе отменен след преразглеждане чрез системата ВАР заради засада.