Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Порто
  3. Порто се върна към победите в Португалия

Порто се върна към победите в Португалия

  • 15 фев 2026 | 22:27
  • 277
  • 0
Порто се върна към победите в Португалия

Отборът на Порто записа победа с минималното 1:0 срещу борещия се за оцеляване Насионал в среща от 22-рия кръг на Лига Португал. Успехът върна дистанцията на “драконите” от седем точки спрямо преследвачите Спортинг (Лисабон) и Бенфика, като “лъвовете” тази вечер също ще изиграят своя мач от кръга. Насионал от своя страна е с четири пункта повече спрямо Санта Клара, който се намира на 16-ото място, даващо право на участие в спасителен плейоф, и на шест пред Тондела на 17-ата позиция, потапяща директно в Лига Португал 2.

Единственият гол в срещата отбеляза Ян Беднарек в 60-ата минута след асистенция на Габриел Вейга. Това бе и първи гол в португалския шампионат на бившия състезател на Саутхамптън и Астън Вила, който пристигна този сезон на Иберийския полуостров.

В следващия кръг кандидат-шампионите на Португалия ще срещнат друг тим, замесен в битката за оцеляване – Рио Аве (22.02), докато Насионал гостува на съседите си в класирането Арука (21.2).

СНИМКА: FC Porto// Twitter

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Голямото дерби в Гърция мина без българско участие и без голове

Голямото дерби в Гърция мина без българско участие и без голове

  • 15 фев 2026 | 21:42
  • 875
  • 0
Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

  • 15 фев 2026 | 21:30
  • 1691
  • 2
Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

  • 15 фев 2026 | 21:28
  • 677
  • 0
Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

  • 15 фев 2026 | 21:00
  • 869
  • 0
РБ Лайпциг се спаси от загуба в края

РБ Лайпциг се спаси от загуба в края

  • 15 фев 2026 | 20:55
  • 638
  • 0
Рейнджърс удари лидера Хартс в голово шоу и завърза битката за титлата

Рейнджърс удари лидера Хартс в голово шоу и завърза битката за титлата

  • 15 фев 2026 | 20:35
  • 2779
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 104074
  • 451
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 45278
  • 25
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 46780
  • 22
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 5780
  • 16
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 58997
  • 215
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 13004
  • 10