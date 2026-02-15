Порто се върна към победите в Португалия

Отборът на Порто записа победа с минималното 1:0 срещу борещия се за оцеляване Насионал в среща от 22-рия кръг на Лига Португал. Успехът върна дистанцията на “драконите” от седем точки спрямо преследвачите Спортинг (Лисабон) и Бенфика, като “лъвовете” тази вечер също ще изиграят своя мач от кръга. Насионал от своя страна е с четири пункта повече спрямо Санта Клара, който се намира на 16-ото място, даващо право на участие в спасителен плейоф, и на шест пред Тондела на 17-ата позиция, потапяща директно в Лига Португал 2.

Единственият гол в срещата отбеляза Ян Беднарек в 60-ата минута след асистенция на Габриел Вейга. Това бе и първи гол в португалския шампионат на бившия състезател на Саутхамптън и Астън Вила, който пристигна този сезон на Иберийския полуостров.

You’ve got to love a Bednarek header 🇵🇱💙#CDNFCP pic.twitter.com/ldts5heWdG — FC Porto (@FCPorto) February 15, 2026

В следващия кръг кандидат-шампионите на Португалия ще срещнат друг тим, замесен в битката за оцеляване – Рио Аве (22.02), докато Насионал гостува на съседите си в класирането Арука (21.2).

СНИМКА: FC Porto// Twitter