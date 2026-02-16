Популярни
Лион върна Ница към загубите

  16 фев 2026
Лион върна Ница към загубите

Отборът на Лион се затвърди на третото място след домакински успех с 2:0 в домакинството си на тима на Ница от 22-рия кръг на френската Лига 1. Головете за победата вкараха Корентен Толисо (45'+1’) и Ноа Нарти (64’). Поражението пък върна Ница към загубите и тимът продължава да се намира в близост до “опасната зона”.

“Хлапетата” получиха подарък от другия олимпийски тим Марсилия, който вчера стъпи на криво и направи равенство 2:2 срещу Страсбург и вече разликата между двата тима е пет точки в полза на Лион.

Вчера петият Лил също направи грешка след 1:1 у дома срещу Брест, което още повече подпомогна лионци в битката им да се завърнат в Шампионската лига през следващия сезон.

