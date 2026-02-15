Марчело Абонданца за стратегията и подготовката на националния отбор

Новият селекционер на женския национален отбор на България Марчело Абонданца даде обширно интервю за официалната Фейсбук страница на БФВолейбол. В него той говори за стратегията и подготовката на тима, доверието към младите състезателки и ролята на българския шампионат като ключово поле за трупане на опит и изграждане на характер. Ето какво точно сподели Абонданца:

Марчело Абонданца: Видно е, че младите български волейболистки имат добро бъдеще

"Днес съм тук, за да уточним последните детайли. Започнали сме работа по програмата и, разбира се, финалните стрихи по селектирането на състезателките, които ще бъдат използвани в националния отбор. Имам яснота около хората, които ще бъдат повикани, имам комуникация със състезателките и вече имам представа как ще изглеждат нещата по подготовката."

"Трябва да разделим групата от състезателки на две части. Едната ще пътува и ще вземе участие в мачовете от Лигата на нациите и втората такава, която няма да спира с тренировъчния процес с цел да подобрява качествата си от техническа и физическа гледна точка. Това ще бъде много ценно особено за младите състезателки - тези, които имат потенциала, но все още не са готови да се включат още от първия сезон в реална игрова обстановка. Някои от тях може и да успеят да го направят, но при други резултатите могат да дойдат на втората година."

"Мисля, че най-важното, което обсъдихме в разговорите с федерацията, е да имаме една група от млади състезателки, която постепенно да бъде подготвяна да се бори на високо ниво. Моята работа ще бъде пряко свързана с този процес, за да можем да разполагаме с група от млади състезателки, които да бъдат в основата на националния отбор с по-продължителен хоризонт пред себе си и да бъдат на топ ниво през следващите години."

Любо Ганев: С Абонданца залагаме на модела от мъжкия отбор

"Да, селекцията винаги е един отворен процес. За това започнахме отсяване от една голяма група състезателки - над 70. В разширения състав, обаче, могат да попадат доста по-малко, някъде около 28. И от това цяло трябва да бъдат сформирани другите две групи, за които споменах, за да можем едновременно да играем в официалните турнири, но и работата с останалите да не спира. Според мен две групи от по 14 волейболистки ще бъдат достатъчни, за да постигнем целите си."

"Подготовката ще протече в София. През първия период ще се подготвяме за Лигата на нациите и имаме ограничено време за това. През първата седмица стартираме от Бразилия, за където ще изберем състезателките в най-добра форма, а втората група ще остане в София. Това ще бъде подхода и за следващите седмици. След Лигата ни очаква и подготовка за Европейското първенство, която отново ще бъде в София."

"Доста първенства събраха топ състезателки и се превърнаха в топ лиги, но това, което забелязвам тук е, че мястото е добро за развитие на млади състезателки. Дава се възможност за изява на много момичета и виждаме, че това дава резултат при подрастващите на националните отбори. А в клубния волейбол наблюдаваме примерно поредица от години, в които Марица се представя добре в Шампионската лига с голяма част от такива волейболистки. Има реални причини, които могат да спомогнат за бързото развитие или застоя. Все пак, икономиката, финансовите възможности и финансиране играят голяма роля."