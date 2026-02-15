Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Юлия Иванова: Пътят е по-важен от крайния резултат

Юлия Иванова: Пътят е по-важен от крайния резултат

  • 15 фев 2026 | 19:38
  • 186
  • 0
Юлия Иванова: Пътят е по-важен от крайния резултат

Треньорката на ЦСКА Юлия Иванова не скри разочарованието си след поражението с 0:3 гейма от ЦПВК в среща от 14-ия кръг на женската "Demax+" лига. Ето какво каза тя пред камерата на БНТ секунди след края на срещата:

ЦПВК надигра ЦСКА
ЦПВК надигра ЦСКА

"Не влезнахме както трябваше в мача. Знаем, че отборът на ЦПВК играе много вдъхновено, много в защита, вкарват много емоция във всяка ситуация. Ние там загубихме мача. Когато искаш - то се получава, когато се страхуваш - това е резултатът. В много ситуации искането е повече от моженето. В случая отборът на ЦПВК успяха да играят добре в защита, биха изключително силен сервис, играха с желание. Това е красотата на волейбола. Пътят е по-важен от крайния резултат, ние полагаме усилия. Надявам се някой път да ни се получи и на нас", коментира Иванова.

Никол Окоро: Отборът ни не може да се събере достатъчно
Никол Окоро: Отборът ни не може да се събере достатъчно
Следвай ни:

Още от Волейбол

Теодор Салпаров за 7-часовата операция, за златното поколение и защо Владо Николов закъснява за тренировка

Теодор Салпаров за 7-часовата операция, за златното поколение и защо Владо Николов закъснява за тренировка

  • 15 фев 2026 | 13:39
  • 2546
  • 2
Огнян Томов: Сега в Нефтохимик няма звезди, а отбор, който играе сплотено

Огнян Томов: Сега в Нефтохимик няма звезди, а отбор, който играе сплотено

  • 15 фев 2026 | 11:58
  • 667
  • 0
Супер Влади Гърков с 19 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция

Супер Влади Гърков с 19 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция

  • 14 фев 2026 | 23:19
  • 1024
  • 0
Силен Николай Къртев с 11 точки, Монпелие остава начело във Франция

Силен Николай Къртев с 11 точки, Монпелие остава начело във Франция

  • 14 фев 2026 | 23:04
  • 763
  • 1
Ясен Петров: Бях подготвен за сервиса на Дея

Ясен Петров: Бях подготвен за сервиса на Дея

  • 14 фев 2026 | 22:53
  • 923
  • 0
Иван Станев: Момчетата си заслужиха шестте поредни победи

Иван Станев: Момчетата си заслужиха шестте поредни победи

  • 14 фев 2026 | 22:43
  • 912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 90670
  • 329
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 31906
  • 7
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 39186
  • 20
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 1484
  • 5
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 54518
  • 200
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 8514
  • 9