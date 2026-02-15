Никол Окоро: Отборът ни не може да се събере достатъчно

Волейболистката на ЦСКА Никол Окоро коментира пред БНТ тежкото поражение с 0:3 гейма от ЦПВК в среща от 14-ия кръг на НВЛ за жени.

„Мисля, че представянето ни се дължи основно на настроение, защото отборът ни не може да се събере достатъчно и да се радва достатъчно. Не знам какво да кажа, освен че трябва да се стегнем за следващите мачове. И ние очаквахме много повече, но смятам, че имаш влияние от последните мачове. Може би трябва да помислим повече и да се стегнем повече. Последните мачове имат влияние“, коментира Окоро.