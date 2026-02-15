18 000 доброволци са ангажирани в Милано-Кортина 2026

18 000 доброволци помагат за ежедневното задвижване на механизма, наречен Олимпиада този февруари, потвърди МОК. Оттам съобщават, че процесът по набирането на доброволците е бил „глобален“, кандидатствали са над 135 000 човека.

Сега на Олимпиадата се трудят доброволци от 98 държави, което е повече от страните, изпратили спортисти в Италия – точно 92.

An ever-smiling team of around 18,000 volunteers representing 98 nationalities are powering the #MilanoCortina2026 Olympic Winter Games, following a global recruitment process that attracted more than 135,000 applications.



Find out what all they do: https://t.co/RbZSJmZtdg pic.twitter.com/sgtX5XAAH0 — IOC MEDIA (@iocmedia) February 15, 2026

„От момента, в който спортистите пристигнат в Италия до последните секунди на състезанията, доброволците са сърцето на Игрите – заяви Диана Бианчеди от организационния комитет на Милано-Кортина 2026. – Първото набиране на доброволци започна преди 8 години, когато екипи на организатора започнаха обиколки в отделни региони на Италия, за да събират хора, които са пряко свързани със зимните спортове.“

По-късно идва и набирането на кандидати онлайн. Бианчеди призна, че организаторите са останали изненадани, след като в първите 48 часа след старта на набирането на доброволци са кандидатствали 10 000 човека. Крайният резултат е над 135 000 човека от цял свят.

При подбора на доброволците организационният комитет е провел 35 000 интервюта, като тези за кандидати извън Италия са били изцяло онлайн. Огромната част от доброволците са италианци, като чужденците са около 2000 – те са дошли в страната с една цел – да са част от Олимпиадата.

Доброволците заемат 70 различни вида позиции в организацията на Игрите, като се трудят в 30 от оперативните зони – от посрещането на зрителите на отделните състезания до преводи и организационна подкрепа в Олимпийското село и основния пресцентър.

