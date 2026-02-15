Олимпиадата чупи рекорди

В средата на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 бяха поставени рекорди – цифрите на тази успешна история.

Продадени са 1,27 милиона олимпийски билета, като над 500 000 зрители вече са присъствали на състезанията.

Над 250 000 души са посетили фен-зоните. Участват спортисти от 92 национални олимпийски комитета, включително за първи път от Бенин, Гвинея-Бисау и Обединените арабски емирства

Официалните профили на Олимпиадата в социалните медии са генерирали 7,9 милиарда взаимодействия, благодарение на платформи като Instagram, YouTube и TikTok. NBC има средно 25,7 милиона зрители – двойно повече от аудиторията на Зимните олимпийски игри в Пекин 2022 Warner Bros. Discovery описа Милано Кортина 2026 като най-стриймваните Зимни олимпийски игри досега (чрез платформите HBO Max и discovery+)

До края на първия уикенд почти 31 милиона италианци са гледали предаването на Rai за Milano Cortina – над половината от населението

Уебсайтът и приложението на Олимпийските игри са на път да надхвърлят 90 милиона потребители, включително 21 милиона в САЩ, което е значително повече от 68-те милиона потребители, регистрирани за цялата Пекин 2022