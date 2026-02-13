Популярни
Ангел Стойков: Черноморец надгражда във всяко едно отношение

  • 13 фев 2026 | 17:51
  • 386
  • 0
13 фев 2026 | 17:51

Главният мениджър на ФК Черноморец (Бургас) Ангел Стойков коментира ситуацията в клуба преди старта на пролетния полусезон.

"Смятам, че направихме добра подготовка. Беше изпълнено всичко планирано, като контролни мачове и начин на работа. Селекцията е изпълнена на 99 процента. Сега предстоят мачовете от пролетния полусезон. Очакваме силно представяне. Клубът надгражда във всяко едно отношение. Беше извършен процес на преструктуриране, което даде добър ефект. Инвестира се в мащабен проект по отношение на стадиона. Финансирането е осигурено. ФК Черноморец е един стабилен клуб, атмосферата е отлична. Работи се на ниво от всички звена. Очаквам и по-висока фенска подкрепа. Предстои ни мач с Миньор, в който сме домакини. Всички искаме победата и се надявам да я постигнем", коментира Ангел Стойков.

Черноморец посреща Миньор в неделя-15 февруари на стадиона в Несебър от 14 часа. Осигурен е и транспорт за феновете, които искат да присъстват на мача.

