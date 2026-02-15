Популярни
Отборът на Никс спечели състезанието по стрелба на Звездния уикенд

  • 15 фев 2026 | 09:54
Отборът на Никс, съставен от Джейлън Брънсън, Карл-Антъни Таунс и легендата на клуба Алън Хюстън, триумфира в състезанието по стрелба по време на Звездната съботна вечер в НБА.

Триото натрупа 47 точки във финалния кръг, побеждавайки отбора на Камерън (Кон Кнупел, Джейлън Джонсън и Кори Магети), който завърши с 38 точки.

Другите два отбора в надпреварата не успяха да се класират за финала. Отборът на Харпър (Дилън Харпър, Рон Харпър-младши, Рон Харпър) и отборът на Звездите (Скоти Барнс, Чет Холмгрен, Рип Хамилтън) отпаднаха в първия кръг, след като отбелязаха съответно едва 18 и 16 точки.

Победата на отбора на Никс беляза завръщането на състезанието по стрелба за първи път от 2015 г. насам. Преди 11 години победител стана отборът на Бош (Крис Бош, Доминик Уилкинс, Суин Кеш).

Снимки: Gettyimages

